شكرا لقرائتكم خبر عن موهوبو المشروع القومى ستارز أوف إيجبيت فى وحدة تدريبية خاصة تمهيدا للانضمام لأحد الأندية الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفياً بالرئيس التنفيذى للمشروع القومى للموهوبين لكرة القدم "ستارز أوف يجبيت" عمرو مهنا، وذلك من أجل متابعة التدريبات والاختبارات الخاصة بكل من عبد الله عيد و كاراس عشرى فى ضوء تواجدهم فى أسبانيا لخوض مجموعة من التدريبات والاختبارات الخاصة بالأندية الأسبانية كأفضل موهوبين تم انتقائهم واختيارهم من قبل المختصين والخبراء من الدورى الإسبانى.

شهد اليوم الأول للثنائى عبدالله عيد وكاراس عشرى فى إسبانيا "موهوبى مشروع ستارز أوف إيجبيت"، تدريبات صباحية خفيفة، تبعها تدريبات مسائية مكثفة مع عناصر فريق ألكوبينداس 2010 صاحب المركز الثالث بعد ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فى الدورى الإسباني.

وبدأت اليوم تنفيذ وحدات تدريبية خاصة بالثنائى المصرى تمهيداً لوضع تقييم نهائى لهم وانضمامهم للنادى الإسبانى.

ومن جانبه أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة حريصة خلال الفترة الحالية على التوسع فى تنفيذ مشروعات اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم ، مشيراً إلى أن مشروع ستارز اوف أيجيبت يمثل واحداً من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة وخاصة فى ضوء تواجد مجموعة من الخبراء الأجانب يتولون التدريبات والاختبارات الخاصة بالموهوبين فى كرة القدم ، ويتم تنفيذه فى جميع المحافظات .

وأضاف وزير الرياضة أنه سيتم التوسع خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ مشروعات اكتشاف الموهوبين فى كرة القدم من أجل تقديم أجيال واعدة للمنتخبات المصرية فى مختلف المراحل العمرية.



ستارز أوف إيجيبت