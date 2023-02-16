شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يقترب من قيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك من قيادة الجبهة اليمنى للفريق فى مباراة المريخ السودانى المقرر إقامتها غدا الجمعة بدولة ليبيا فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتماثل حمزة المثلوثى للشفاء بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به فى عضلة السمانه وأبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية.

ويعتمد فيريرا المدير الفنى للزمالك على بعض عناصر الخبرة خاصة فى الخط الخلفى نظرا لقوة المنافس الذى يخوض اللقاء أيضا بعد خسارته المباراة الأولى أمام الترجى التونسى بهدف مقابل للاشئ ويسعى لتحسين ترتيبه بالمجموعة على أمل الصعود لدور الثمانية من البطولة.

لذا فمن المقرر أن يعتمد فيريرا على حمزة المثلوثى فى الجبهة اليمنى نظرا لخبراته الكبيرة فى البطولات الأفريقية بالإضافة لمشاركة عمر جابر أثناء اللقاء والذى تعافى أيضا من الإجهاد الذى تعرض له بسبب ضغط المباريات.

وضمت قائمة الزمالك لهذه المباراة كل من :-

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثى - عمر جابر - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافى - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسى - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبى - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداى.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيرى - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.