قائد الجيش الليبي يلتقي وفد بعثة الزمالك في ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الفريق خيري خليفة عمر التميمي

القائد العام للجيش العربي الليبي بوفد بعثةالنائب سليمان وهدان واللواء علاء مقلد عضوي مجلس الإدارة وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة وإسماعيل يوسف مدير الكرة، بمقر القيادة العامة.

ورحب الفريق خيري خليفة ببعثة الأبيض، مشددا على أنهم في بلدهم وأنه يعشق مصر ويتابع نادي الزمالك وهناك علاقات وطيده مع القيادة السياسية المصرية التي تساند ليبيا .

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ووجه سليمان وهدان رئيس البعثة الشكر للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر والترحاب الكبير ببعثة الزمالك وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة، ونقل له تحيات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وشكره للجميع على حفاوة الاستقبال.

ومن جانبه، تقدم أمير مرتضى المشرف على الكرة بالشكر للقيادة العامة على توفير كافة احتياجات الفريق منذ الوصول إلى بنغازي، مشيدا بالترحيب الذي تجده بعثة الزمالك فى كل مكان تذهب إليه، موضحا أنهم يشعرون بأنهم في مصر.

وفي نفس الوقت، وجه إسماعيل يوسف مدير الكرة الشكر للجميع في ليبيا، قيادة وشعبا، وفى نهاية الجلسة أهدى وفد الزمالك درع وعلم النادي إلى الفريق خيري خليفة عمر التميمي

والذى وجه الشكر للبعثة وأكد استعداداته لتلبية كافة متطلبات الزمالك ورحب بهم في بلدهم الثاني ليبيا.

وتضم قائمة الزمالك لخوض لقاء المريخ السوداني كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.

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