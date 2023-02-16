الجمباز الفني يطير للمشاركة فى بطولة لكسمبورج المفتوحة

ياسر رشاد - القاهرة - تغادر مساء اليوم الخميس بعثة منتخبنا الوطنى للجمباز الفني رجال وانسات للناشىين والناشئات متوجهة إلي لوكسمبورج للمشاركة في بطولتها المفتوحة في الفترة من 16 حتي 19 فبراير الجاري.

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ويمثل منتخب مصر للناشئين:

مصطفي أحمد ويحيي ذكريا وأحمد شريف ومحمد عطية



يقود المنتخب جمال مطر مديرا فنيا ، ومعه مصطفى عمر مدربا ، ويرافق البعثة الحكم الدولى جاسر أحمد.

ويمثل منتخب الناشئات

سيرين أبو الهدي وشمس علي وحلا الشاعر ، ومعهم عمر حسن وسلمي محمود

والحكمة الدولية هبه ذكريا



ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي إن الاتحاد الدولي للعبة قرر منذ بطولة العالم 2023 تأهل أول 12 منتخبا مباشرًا إلى أوليمبياد باريس 2024 وهو ما سنعمل علي تحقيقه البطولة القادمة من خلال إعداد جيد لمنتخب الناشئين رجال وانسات لاستكمال مسيرة المنتخب الأول وتدعيمه بأفضل عناصر منتخب الناشئين

وتابع أمين أن منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للناشئين يمتلك لاعبين على أعلي مستوي اكتسب خبرات كبيرة

من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية

وأضاف أمين أن بطولة لكسمبورج المفتوحة التي تقام في الفترة من 16 حتي 19 فبراير الجاري. يشارك بها لاعبي ولاعبات الصف الأول للجمباز الفني علي مستوي العالم وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وانسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمي للجمباز الفني

وأوضح أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تجهيز وإعداد أبطال رياضيين واعدين من أجل المشاركة في البطولات الدولية والقارية وتحقيق أفضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.

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