منتخب مصر يتألق ويحقق 42 ميدالية في بطولة مصر الدولية للتايكوندو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر للتايكوندو 42 مختلفة خلال بطولة مصر الدولية للتايكوندو التي أقيمت في صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

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واستطاع أبطال منتخب مصر بمختلف الأعمار حصد 42 ميدالية بواقع 13 ميدالية على صعيد الكبار و11 ميدالية للشباب و18 ميدالية للناشئين.

وتصدر منتخبنا للرجال الترتيب العام بتفوق كبير وجاء منتخب المغرب في المركز الثاني ومنتخب تونس في المركز الثالث ، وعلى مستوى السيدات احتل منتخب المغرب الترتيب العام الأول ومنتخب السيدات المصري المركز الثاني ومنتخب تونس المركز الثالث.

وحصلت شهد سامي لاعبة منتخب مصر الحاصلة على الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 53 كجم على جائزة أفضل لاعبة في بطولة مصر الدولية السابعة.

وجاءت ميداليات منتخب مصر للكبار بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات وبرونزتين، فيما جاءت نتائج الشباب بواقع 5 ذهبيات وفضية وحيدة و5 برونزيات.

وعلى صعيد الناشئين فتمكن المنتخب من حصد 18 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات.

وحقق الميداليات الذهبية للمنتخب الأول للكبار كل من آيه شحاتة في وزن 67 كجم وسيف عيسى في وزن 80 كجم وعبدالله عصام في وزن +87 كجم وشهد سامي في وزن 53 كجم وأحمد الراوي في وزن 87 كجم.

وعلى صعيد الميداليات الفضية فحققها كل من تقى شعبان في وزن 73 كجم وعبدالرحمن درويش في وزن +87 كجم وأشرقت نبيل في وزن 57 كجم ورامي عيسى في وزن 74 كجم وعمر شراقي في وزن 54 كجم وميسون إيهاب في وزن 73 كجم.

أما الميداليات البرونزية فقد حققها كل من نادين عمرو في وزن 57 كجم وملك سامي في وزن 62 كجم.

وحقق الميداليات الذهبية لمنتخب الشباب كل من ميرال عبدالسلام في وزن 55 كجم وحنين علي وزن 42 كجم ونفين صالح وزن 68 كجم وأمنية أحمد أبوالنصر وزن 59 كجم وهبة الله أيمن وزن +68 كجم.

وتمكن إيهاب محمد من حصد الفضية الوحيدة بوزن 63 كجم فيما حقق الميداليات البرونزية كل من سميرة فهمي في وزن 63 كجم وياسمين أيمن في وزن 42 كجم وشهد أحمد في وزن 46 كجم وجنا رجب في وزن 46 كجم بالإضافة إلى مريم هاشم في

وزن 68 كجم.

وعلى صعيد الناشئين والناشئات، فحصد الميداليات الذهبية كل من سجى نعمان في وزن 33 كجم ولوجين عمرو في وزن 59 كجم ورقية مجدي بوزن 44 كجم وعبدالرحمن كرم بوزن 65 كجم.

أما الميداليات الفضية جاءت عن طريق كل من مريم محمد بوزن 55 كجم والبراء محمد شفيق بوزن +65 كجم ورغد شريف بوزن 51 كجم وزياد طنطاوي بوزن تحت 37 كجم.

وعلى صعيد الميداليات البرونزية فجاءت عن طريق كل من ندى أمين بوزن 33 كجم ومريم وليد بوزن 47 كجم وزينة مصطفى بوزن 37 كجم وجميلة محمد سعيد بوزن 51 كجم ومحمد عبدالناصر في وزن 37 كجم وإياد محمد السيد بوزن 45 كجم وآدم إسلام بوزن 53 كجم وسيف محمد أحمد بوزن 57 كجم ومالك أحمد بوزن 61 كجم وياسين وليد بوزن 57 كجم.

يذكر أنه ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس رئيس الإتحاد الدولي للتايكوندو G2 يومي 17 و18 فبراير بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك كما تُلعب بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو غدا الموافق 16 فبراير.

أقيم أمس حفل بطولتي مصر الدولية السابعه G1 وكأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور والسيد إيدي إيزاكا رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الدولي والسيد إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ومحمد شعبان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للتايكوندو وحضور عدد من الشخصيات العربية.

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