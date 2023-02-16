عيد عبدالملك: نسب الفوز بين الزمالك والمريخ متساوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الفريق الأبيض المرتقبة أمام المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في ليبيا ستمتاز بالقوة والندية.

وقال عبد الملك في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم: "نسب الفوز متساوية بين الفريقين في ظل الظروف التي يمر بها الزمالك خلال الفترة الماضية وبعد الخسارة على ملعبه أمام شباب بلوزداد".

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وأضاف، أن يجب على الزمالك العودة

من جديد لمستواه والفوز والمشاركة في المنافسة بأداء جيد، والفوز على المريخ تؤهله للعودة مرة اخرى للمنافسة بدور المجموعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوادني غدًا الجمعة في المباراة التي ستجمع الفريقين بالثالثة عصرًا على ملعب الشهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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