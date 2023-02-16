هدافي الدوري القطري.. السومه وبغداد بونجاح في صراع شرس

ياسر رشاد - القاهرة - يشتعل الصراع على ترتيب هدافي الدوري القطري هذا الموسم، والذي يشهد تنافس شرس بيين لاعبي الدحيل والعربي، وذلك بعد وصولنا للجولة الـ13.

ويواصل الجزائري بغداد بونجاح تألقه مع السيد القطري، كما ظهر منافس جديد هذا الموسم وهو لاعب فريق العربي السوري عمر السومه.

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ترتيب هدافي الدوري القطري

المركز الأول: مايكل أولونغا - الدحيل10 أهداف

المركز الثاني: جاستينو مووندو دالا – الوكرة 9 أهداف

المركز الثالث: عمر السومة – العربي 9 أهداف

المركز الرابع: يوهان بولي – الريان 8 أهداف

المركز الخامس: بغداد بو نجاح – السد 7 أهداف

المركز السادس: يوسف المساكني – العربي 7 أهداف

المركز السابع: مهرداد محمدي - السيلية/ العربي 6 أهداف

المركز الثامن: يزن النعيمات – الأهلي 6 أهداف

المركز التاسع: ياسين براهيمي – الغراف 6 أهداف

المركز العاشر: أيمن حسين – المرخية برصيد 6 أهداف

ترتيب الدوري القطري

يتصدر فريق الدحيل جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 32 نقطة، جمعهما من 13 مباراة، بينما يحتل فريق العربي المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة.

ويأتي في المركز الثالث فريق السد برصيد 22 نقطة، وفي المركز الرابع فريق قطر برصيد 22 نقطة.

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