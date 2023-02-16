الامارات | «السوبر المصري» في ضيافة أبوظبي 5 مايو المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي لقاء كأس السوبر المصري يوم 5 مايو القادم، ويجمع الزمالك بصفته بطلاً لدوري 2021-2022 مع الفائز من نهائي كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد المصري لكرة القدم والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، وكانت النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر قد أقيمت في شهر أكتوبر 2022 في ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة.