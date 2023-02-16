شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت بعثة فريق الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر منه إلى العاصمة السودانية الخرطوم لخوض مباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث نشرت الصفحة الرسمية فيديو مباشر لاستقلال اللاعبين والجهاز الفني لأتوبيس الذي سينقلهم إلى المطار.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم قبل السفر إلى السودان استعدادًا لمباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الفريق مرانه على ملعب قطاع الناشئين بمدينة نصر، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل الملعب.

بدأ المران بفقرة إحماء للاعبين وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال مباراة الهلال، فيما خاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

على جانب آخر بدأت إدارة الكرة بالأهلي التجهيز لصفقات الصيف مُبكراً حيث تعقد لجنة التخطيط للكرة جلسات مع شركة الكرة والجهاز الفني من أجل الترتيب لفترة الانتقالات الصيفية التى سيتم خلالها إبرام أكثر من صفقة قوية على الصعيد الدفاعي والهجومي بعدما طلب كولر تدعيم أكثر من مركز بالفريق يأتي في مقدمتها خط الهجوم بعدما كشفت مبارايات الفريق الأخيرة بمونديال الأندية أن المارد الأحمر يحتاج مهاجماً يُنهي هجمات الفريق.

ويلعب الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الثانية، التى تضم معه كلاً من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتأجلت أول مباراة للأهلي بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر بمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.