شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وطارق سليمان يشهدان تشييع جثمان الإعلامى محمد غندر إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسام حسن وطارق سليمان المدرب العام، على التواجد في صلاة الجنازة علي الاعلامي الراحل محمد غندر، وذلك بالنيابة عن الجهاز الفني والإداري واللاعبين .

وتنعي جريدة الخليج 365، وفاة الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت ببورسعيد، والذي توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ.

وأقيمت صلاة الجنازة على الإعلامي الراحل بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد مسقط رأسه.

وأصدر المصري بيانا رسميا لنعي محمد غندر جاء كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، ينعى بخالص الحزن والأسى، وفاة ابن بورسعيد، الإعلامي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذي ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادي المصري بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.