شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد انطلاق مباراة طرابزون سبور ضد بازل بدوري المؤتمر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي بقيادة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه استعداداته لمواجهة نظيره فريق بازل السويسري اليوم الخميس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

حيث إنه من المقرر أن تُقام مباراة فريق طرابزون سبور ضد نظيره فريق بازل السويسري اليوم الخميس في دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب الفريق الأول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف يتم نقل مباراة فريق طرابزون سبور التركي ضد نظيره فريق بازل السويسري في دوري المؤتمر الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البطولة.

وكان نادي طرابزون سبور التركي أعلن في الفترة الأخيرة عن تخصيص عائدات مباراة فريق بازل لمنكوبي الزلازل الأخير الذي حدث في تركيا وأودى بحياة الكثير.