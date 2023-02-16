شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ميتيلاند وسبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد الدولي المصري إمام عاشور للظهور الأول أوروبيا مع فريق ميتيلاند الدنماركي، ويلعب أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء اليوم.

تقام مباراة ميتيلاند وسبورتنج لشبونة في دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي، وتنطلق في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 3 بريميم إتش دي وبتعليق عادل خلو.

وتقام مباراة ميتيلاند وسبورتنج لشبونة على ملعب خوسيه ألفالادي وتقام مباراة العودة الأسبوع القادم في الدنمارك.

ويتواجد لشبونة في الدوري الأوروبي بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، بينما صعد ميتيلاند ثانيا في مجموعته.

ومن المتوقع أن يتواجد إمام عاشور على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم بسبب تواجد قبل يومين في تدريبات الفريق.

وفيما يلي تشكيل ميتيلاند المتوقع لمواجهة سبورتنج لشبونة:-

حراسة المرمى: جوناس لوسل

خط الدفاع: دانيل هوج، إريك سفياتشينكو، جويل أندرسون، نيكولاس دايير

وسط الملعب: شارليس، إدوارد شيلوفيا، إيفاندر

خط الهجوم: هنريك دلسجارد، لاس فيب، بيون سيستو