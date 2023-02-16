شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة يوفنتوس ونانت في الدوري الأوروبي 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عشاق كرة القدم الأوروبية في مصر والعالم العربي وخاصة الكرة الإيطالية أنتم اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 على موعد مع سهرة كروية من العيار الثقيل.

ياتي ذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي بين يوفنتوس الإيطالي ونانت الفرنسي وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف يوفنتوس مساء اليوم فريق نانت على ملعب أليانز ستاديوم وسط حضور جماهيري كبير وتحت إدارة الحكم جواو بينهيرو وذلك في إطار منافسات دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

تنطلق مباراة يوفنتوس ونانت في منافسات دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل مباراة يوفنتوس ونانت في منافسات دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق محمد بركات.