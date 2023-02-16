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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عشاق كرة القدم الأوروبية في مصر والعالم العربي أنتم اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 على موعد مع معركة كروية في السهرة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ياتي ذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.. وننشر لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة.

ويستضيف برشلونة مساء اليوم فريق مانشستر يونايتد على ملعب كامب نو وسط حضور جماهيري كبير وتحت إدارة الحكم ماوريزيو مارياني وذلك في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

تنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في منافسات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في منافسات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي على شكبة قنوات بي إن سبورت وتحديدًا قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.