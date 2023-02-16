شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم أمين عمر يدير مباراة الترسانة وزد اليوم فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، مباراة الترسانة وزد في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى للحكم الدولى أمين عمر.

ويعاون الحكم أمين عمر في إدارة مواجهة الترسانة مع زد كل من أحمد فتحى مساعد أول، محمد حسن مساعد ثانٍ.

ويلتقى فريق زد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 38 نقطة، مع فريق الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة، فى مباراة قوية جدا يسعى خلالها مجدى عبد العاطى مدرب زد لمواصلة نتائجه الرائعة واقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة وانتظار هدايا الأندية الأخرى.

في المقابل، يسعى خالد عيد المدير الفنى للترسانة إلى تحقيق انتصار يعيد الثقة له وللاعبين للعودة مجددا للمنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل، بعدما سقط الفريق أمام العبور في المباراة التي أقيمت على ملعبه في الجولة الماضية.

وتستكمل غدا الجمعة مباريات الأسبوع الثامن عشر في مجموعة القاهرة بـ6 مواجهات قوية بين بتروجت مع الإنتاج الحربى، بورتو السويس مع القناة، مستقبل وطن مع الإعلاميين، العبور مع النصر، إيسترن كومبانى مع السكة الحديد، وأخيرا كهرباء الإسماعيلية مع وادى دجلة.