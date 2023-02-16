شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات القسم الثانى اليوم فى مجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم فى مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر بين الجونة وديروط، كيما أسوان مع الألومنيوم، لافيينا مع مصر المقاصة، بترول أسيوط مع المدينة المنورة، شبان قنا مع تليفونات بنى سويف، مركز شباب طامية مع أسمنت السويس.

وجاءت اختيارات لجنة الحكام للمباريات الستة فى مجموعة الصعيد كالتالى..

محمد عبد العزيز حكما لمباراة بترول أسيوط والمدينة المنورة

طارق سامى حكما لمباراة لافيينا ومصر المقاصة

أحمد حلاوة حكما لمباراة طامية وأسمنت أسيوط

صبرى إبراهيم حكما لمباراة كيما أسوان والألومنيوم

ك. محمد مأمونيدير لقاء شبان قنا وتليفونات بنى سويف

محمد طارق عبد الرحيم يدير لقاء الجونة وديروط

وتنتظر فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 39 نقطة، مواجهة قوية مع مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ويسعى النرويجى جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا لاقتناص الثلاث نقاط وإبعاد المقاصة بشكل كبير عن المنافسة على بطاقة التأهل، ومواصلة الحفاظ على الصدارة فى انتظار سقوط بترول أسيوط أمام المدينة، فيما يسعى طارق حجاج مدرب مصر المقاصة إلى إحياء الآمال بإيقاف قطار لافيينا وانتزاع الفوز من أجل الإبقاء على أمل الصعود فى الموسم المقبل.

ويلتقى فريق بترول أسيوط صاحب وصافة الصعيد برصيد 38 نقطة، مع فريق المدينة المنورة متذيل ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فى مباراة تبدو سهلة على أبناء هشام عبد المنعم مدرب فريق البترول، إلا أنه يخشى من مفاجآت المدينة الذى بدأ يحقق نتائج إيجابية فى الآونة الأخيرة.

ويستقبل فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، ويأمل أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الجونة فى مواصلة تصحيح المسار والضغط على لافيينا وبترول أسيوط من أجل الوصول للصدارة، فيما يسعى ديروط إلى خطف الثلاث نقاط من الغردقة من أجل الاقتراب من مراكز الآمان فى جدول الترتيب.