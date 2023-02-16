شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. جاويش نجم الألومنيوم والصعود من الدرجة الثالثة للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها، وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هو ناصر جاويش نجم الالومنيوم فى الثمانينيات.

المولد والنشأة

ولد ناصر جاويش في عام 1956 بنجع حمادة فى محافظة قنا، بدأ فى نادى سوهاج، ثم انتقل للألومنيوم موسم 1981 بعد تألقه مع سوهاج.





الصعود الممتاز

أهم الإنجازات التى حققها ناصر جاويش مع الألومنيوم هو الصعود من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم إلى الأولى فى ثلاث مواسم من موسم 1981 حتى موسم 1983.





منتخب قنا

شارك جاويش مع منتخب قنا فى أكثر من مباراة منها أمام نادى الزمالك عام 1979.





الاعتزال والوفاة

أعلن جاويش الاعتزال فى موسم 1987، حيث إنه اللاعب الوحيد فى تاريخ الألومنيوم الذى يقام له حفل تكريم فى النادى وسط احتفال كبير، وبعد الاعتزال تولى منصب مدير الكرة بالألومنيوم وتوفى عام 2003.