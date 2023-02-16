شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كاف يجتمع بمنتخب الشباب لشرح تعليمات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، صباح اليوم، مقر إقامة منتخب مصر للشباب لشرح التعليمات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التى تقام فى مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل، كما راجع الوفد بيانات جميع اللاعبين المتواجدين في قائمة البطولة وتسليم بطاقات التعارف الخاصة بهم فى البطولة.

وخاض شباب الفراعنة مباراتين وديتين استعدادا للبطولة، حيث تعادل مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا، وسجل هدف مصر محمود مرسى، وقبلها خاض مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.