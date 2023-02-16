نجم الزمالك السابق يضع روشتة الفوز على المريخ السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هشام يكن نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن الأبيض أمامه مواجهة صعبة أمام المريخ السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام يكن في تصريحات لبرنامج من الآخر مع الإعلامي محمد شبانة: " المباراة صعبة تحتاج إلى الإصرار والتركيز العالي، ولاعبي الزمالك يشعرون بالمسؤلية في هذه المباراة".

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وأضاف نجم الزمالك السابق: " هناك خطورة على الفريق في حالة خسارة هذه المباراة لأن الفريق سيبتعد على تحقيق اللقب وبالتالي يجب تحقيق نتيجة طيبة في هذه المباراة ".

وتابع: " يجب أن يخوض لاعبو الزمالك المباراة بنفس الأداء والروح

التي كان يتمتع بها الفريق في مبارة سموحة يستطيع حينها الفوز على المريخ ".

وأتم: "نجوم الزمالك صغر السن أصبح لديهم بصمة والزمالك يحتاج هذه الفترة إلى التكاتف".

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السوادني غدًا الجمعة في المباراة التي ستجمع الفريقين بالثالثة عصرًا على ملعب الشهداء بنينا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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