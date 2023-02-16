نجم الأهلي السابق: مواجهة الهلال صعبة ولدينا دوافع قوية للفوز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن مباراة الأهلي أمام الهلال بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا ستكون قوية، حيث إن الهلال يستعد لهذه المباراة منذ فترة.

وأضاف، أن عودة الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية واصابته بحالة من الإرهاق فهو بالتأكيد لديه إرهاق من كثرة السفر والمباريات الكثيرة، لكن الأهلي لديه دافع قوي في الحفاظ على بطولة افريقيا بعد خسارة النسخة الماضية أمام الوداد.

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وقال: "فريق الأهلي متكامل ويلعب كرة

سريعة وكولر يحافظ على التشكيل قدر المستطاع، وتكمن صعوبة المباراة أن الأهلي لم يستطيع الفوز على الهلال على ملعبه منذ فترة، واتمنى أن يلعب الأهلي بتوازن والفوز".

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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