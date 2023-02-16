ميتلاند ولشبونة.. إمام عاشور يستعد للظهور الأول الليلة بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ميتلاند الدنماركي المحترف في صفوفه إمام عاشور، نجم الزمالك السابق ضيفًا ثقيلًا على نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويلتقي فريقي ميتلاند ولشبونه على ملعب «خوسية ألفالادي»، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

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يستهل إمام عاشور رحلته الإحترافيه مع فريقه الجديد ميتلاند الدنماركي بمواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء اليوم ضمن منافسات دور خروج المغلوب من مسابقة الدوري الأوروبي.

وقال إمام عاشور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد إنتقاله إلي ميتلاند «فخور بانضمامي إلى ميتلاند وأن أكون جزءًا من هذه العائلة الجميلة، ولا أنسى الدور الذي لعبه الزمالك وجماهيره في تطوير مسيرتي ودعمهم المستمر، ولا أستطيع

الانتظار حتى مباراتي الأولى لرؤية مشجعي ميتلاند. أراكم قريبًا».

وأنتقل إمام عاشور إلي ميتلاند الدنماركي في الإنتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الزمالك،

موعد مباراة ميتلاند وسبورتنج لشبونة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة ميتلاند وسبورتينج لشبونة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن ذهاب دور الستة عشر لمنافسات الدوري الأوروبي.

وتذاع مباراة ميتلاند وسبورتينج لشبونة عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium وبتعليق عادل خلو.

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