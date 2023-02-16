طارق حامد وحجازي يقودان تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الاتفاق

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الاتحاد السعودي لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس في الدوري السعودي، عندما يلتقي مع نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ17.

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من المنتظر أن يدفع االبرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الإتحاد بالثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم، بجانب غياب عبدالرزاق حمدا الله عن التشكيل للإصابة قبل المباراة.

ليكون تشكيل الإتحاد المتوقع كالتالي:

ي حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، بامسعود.

وفي خط الوسط: برونو هنريكي، طارق حامد، كورونادو.

وفي خط الهجوم: كوستا، البيشي، رومارينيو.

ترتيب الإتحاد والإتفاق في الدروي السعودي

يحتل الاتحاد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، من لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 11، وتعادل في 4 لقاءات، فيما تلقى هزيمة واحدة.

على الجانب الأخر يقع فريق الاتفاق 19 نقطة، من نفس عدد المباريات، يحتل بها المركز العاشر.

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