تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة.. راشفورد في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني إريك تين هاج على تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد برشلونة والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدخل المانيو لقاء اليوم بقيادة المدير الفني إريك تين هاج متسلحًا بالقوة الضاربة للفريق أملا في العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه يوم الخميس المقبل.

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ويستهدف فريق مانشستر يونايتد استعادة هيبته على حساب البارسا الذي لم ينجح في الفوز عليه منذ عام 2015، والذي شهد أخر انتصار للمانيو على الفريق الإسباني بثلاثية في الكأس الدولية للأبطال.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام برشلونة:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: مالاسيا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، وان بيساكا.

الوسط: كارلوس كاسميرو، برونو فيرنانديز، كريستيان إريكسن.

الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، فيجورست.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل الدوري الأوروبي بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

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