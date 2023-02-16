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مصطفى محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام يوفنتوس الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الخيمس على نظيره يوفنتوس.

ويلتقي فريقي نانت ويوفنتوس ضمن منافسات مسابقة الدوري الأوروبي، والتي يحتضنها ملعب أليانز، معقل السيدة العجوز.

 

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تشكيل نانت المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: فابيان كينتونزي - أندري جيروتو - جيان تشارلز كاستيليتو - جاون هادجام.

وفي خط الوسط: بيدرو تشيرفيلا - صامويل موتوسامي.

أمامهما: لودوفيتش بلاس - فلوران موليت - إجناتيوس جاناجو.

الهجوم: مصطفى محمد.

 

موعد مباراة نانت ويوفنتوس والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة نانت ويوفنتوس مساء اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2023 ، ضمن مراحل خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

 

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر ، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت والساعة 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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