تشكيل برشلونة المتوقع أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني تشافي هيرنانديز على تشكيل برشلونة الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم المرتقبة ضد مانشستر يونايتد في إطار منافسات ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويستعد فريق برشلونة الإسباني لاستقبال ضيفه فريق مانشستر يونايتد في القمة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب سبوتيفاي كامب نو معقل الفريق الكتالوني، حيث يتوقع أن تحمل المواجهة الكثير من القوة والإشارةو الندية نظرًا الصراع التاريخي بين الفريقين.

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يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص الفوز في مباراة الذهاب لتسهيل مهمة العملاق الكتالوني في مباراة العودة التي ستكون خارج ملعبه.

كما يستهدف البارسا تأكيد أفضليته على الفريق الإنجليزي الذي نجح في التغلب عليه بأخر 3 مواجهات جمعت بينهما

على التوالي.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

الوسط: فرانك دي يونج، فرانك كيسيه، جافي.

الهجوم: بيدري، رافينها، ليفاندوفسكي.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل الدوري الأوروبي بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

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