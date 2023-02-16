موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم بالدوري الأوروبي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة التي ستجمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد في إطار منافسات دور المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي.

موقف برشلونة ومانشستر يونايتد قبل المباراة:

يدخل فريق برشلونة مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور من أجل اقتناص الفوز في مباراة الذهاب لتسهيل مهمة العملاق الكتالوني في مباراة العودة التي ستكون خارج ملعبه.

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كما يستهدف البارسا تأكيد أفضليته على الفريق الإنجليزي الذي نجح في التغلب عليه بأخر 3 مواجهات جمعت بينهما على التوالي.

وعلى الجانب الأخر يستهدف فريق مانشستر يونايتد استعادة هيبته على حساب البارسا الذي لم ينجح في الفوز عليه منذ عام 2015، والذي شهد أخر انتصار للمانيو على الفريق الإسباني بثلاثية في الكأس الدولية للأبطال.

ويدخل المانيو لقاء اليوم بقيادة المدير الفني إريك تين هاج متسلحًا بالقوة الضاربة للفريق أملا في العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه يوم الخميس المقبل.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، 9:45 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد برشلونة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium الحاصلة على حقوق نقل الدوري الأوروبي بصوت المعلق الرياضي خليل البلوشي.

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