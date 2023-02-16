عامر حسين: من الضروري تقليص عدد الأندية في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقليص عدد الأندية في الدوري المصري الممتاز، سيكون عامل مساعد للخروج من الأزمة.

وتابع حسين خلال تصريحات إذاعية: "من الضروري تقليص عدد الأندية في البطولة لمنع تلاحم المباريات".

وأضاف عامر حسين: "المقترح الذي سأقدمه للاتحاد المصري هو تقليص عدد الأندية إلى 16 نادي بأقصى عدد، خاصةً أن الطبيعي في الدوري المصري يكون 14 نادي".

وقال رئيس لجنة المسابقات: "حال تم رفض تقليص عدد الأندية، سأقدم مقترح الموسم الماضي وهو إقامة الموسم من دور واحد والذي رفضته الأندية".

واختتم عامر حسين: "نهائي كأس مصر أصبح لزامًا إقامته قبل شهر مايو، بسبب مباراة كأس السوبر المصري يوم 5 مايو، وبالتالي من الوارد إقامة النهائي في شهر أبريل، ومن المتوقع انتهاء الدوري منتصف شهر يوليو".