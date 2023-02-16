اخبار الرياضه

عامر حسين: من الضروري تقليص عدد الأندية في الدوري

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن تقليص عدد الأندية في الممتاز، سيكون عامل مساعد للخروج من الأزمة.

وتابع حسين خلال تصريحات إذاعية: "من الضروري تقليص عدد الأندية في البطولة لمنع تلاحم المباريات".

وأضاف عامر حسين: "المقترح الذي سأقدمه للاتحاد المصري هو تقليص عدد الأندية إلى 16 نادي بأقصى عدد، خاصةً أن الطبيعي في الدوري المصري يكون 14 نادي".

وقال رئيس لجنة المسابقات: "حال تم رفض تقليص عدد الأندية، سأقدم مقترح الموسم الماضي وهو إقامة الموسم من دور واحد والذي رفضته الأندية".

واختتم عامر حسين: "نهائي كأس مصر أصبح لزامًا إقامته قبل شهر مايو، بسبب مباراة كأس السوبر المصري يوم 5 مايو، وبالتالي من الوارد إقامة النهائي في شهر أبريل، ومن المتوقع انتهاء الدوري منتصف شهر يوليو".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا