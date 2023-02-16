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حسام حسن وشوبير ينعيان محمد غندر مراسل قنوات أون تايم سبورت

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القاهرة - سامية سيد - تقدم حسام حسن المدير الفنى لفريق المصرى، وشقيقه إبراهيم حسن بنعى محمد غندر مراسل قنوات أون تايم سبورت الذى توفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم.

 

ونشر حسام حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "يتقدم الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن بخالص العزاء فى وفاة المغفور له بإذن الله ابن بورسعيد الإعلامى محمد غندر داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

كما تقدم أحمد شوبير بنعى فى الفقيد، وكتب على صفحته الشخصية أيضا "خالص العزاء فى وفاة الزميل محمد غندر.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد تقدم بنعى فى وفاة محمد غندر بإصدار بيان رسمى، وكذلك النادى المصرى الذى أصدر بيانا لنعى الراحل الذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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