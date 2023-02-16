شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الكروى الأول للزمالك استعداداته اليوم لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها بدولة ليبيا المقرر إقامتها فى الثالثة عصر غد الجمعة.

كان الزمالك قد خسر أولى مواجهاته بالقاهرة أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف دون مقابل، بينما خسر المريخ السودانى بنفس النتيجة أمام الترجى التونسى.

يذكر أن الزمالك وصل إلى دولة ليبيا أمس، وأصر البرتغالى جوسفالدوا فيريرا على خوض اللاعبين لتدريب نظرا لضيق الوقت بين ميعاد الوصول وموعد إقامة المباراة بعدما خاض الفريق لقاء سموحه بالدورى والذى انتهى لصالح الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويركز فيريرا اليوم على عقد عدة جلسات مع اللاعبين لتحفيظهم بعض الجمل التكتيكية فى ظل رغبة الجهاز الفنى على حصد الثلاث نقاط للدخول مرة أخرى فى المنافسة على الصعود لدور المجموعات.