شكرا لقرائتكم خبر عن ختام قوى لمنافسات البطولة العربية للرماية على ميادين مصر الدولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم، منافسات البطولة العريية للرماية المقامة تحت إشراف الاتحاد المصرى برئاسة حازم حسنى رئيس الاتحاد الأفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، والتى انطلقت أمس بمشاركة 12 دولة هى (البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الامارات، قطر، السودان، مصر ).

حيث شهدت أمس ميادين الرماية التدريب الرسمى على المسدس والبندقية لكل المراحل السنية ( ناشئين وناشئات ورجال وسيدات ) وتقام المنافسات والنهائيات اليوم على أن تغادر جميع الوفود غدا.

وأكد حازم حسنى على عقد الاجتماع الفني للبطولة العربية السادسة عشر للرماية أمس في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الاوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور طارق شرارة مدير البطولة، واللواء شريف صبري رئيس لجنة الاستئناف، بالإضافة للحكام المشاركين في البطولة ومندوبي الدول المشاركة في البطولة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة على كل الاستفسارات من مندوبى الفرق المشاركة.

واستهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة فى بلدهم الثانى مصر ونقل تحيات المهندس دعيج خلف العتيبي رئيس الاتحاد العربي للرماية، مؤكدا على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال ايام البطولة

ومن المقرر عقب انتهاء منافسات البطولة العربية مباشرة تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للرماية غدا ( بندقية ومسدس ) والتى من المقرر أن تقام في الفترة من 17 حتي 23 فبراير بمشاركة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام جميع منافسات البطولة العربية و بطولة كأس العالم، على ميدان الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.