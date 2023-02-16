شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلى مرانه الأخير صباح اليوم الخميس على ملعب مدينة نصر قبل السفر إلى السودان، اليوم، استعدادا لمواجهة الهلال السودانى يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو من مران الفريق الأحمر قبل السفر إلى السودان وخوض مباراة السبت المهمة في مشوار الفريق الأحمر.

على جانب آخر بدأت إدارة الكرة بالأهلي التجهيز لصفقات الصيف مُبكراً حيث تعقد لجنة التخطيط للكرة جلسات مع شركة الكرة والجهاز الفني من أجل الترتيب لفترة الانتقالات الصيفية التى سيتم خلالها إبرام أكثر من صفقة قوية على الصعيد الدفاعي والهجومي بعدما طلب كولر تدعيم أكثر من مركز بالفريق يأتي في مقدمتها خط الهجوم بعدما كشفت مبارايات الفريق الأخيرة بمونديال الأندية أن المارد الأحمر يحتاج مهاجماً يُنهي هجمات الفريق.

ويلعب الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الثانية، التى تضم معه كلاً من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتأجلت أول مباراة للأهلي بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر بمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.