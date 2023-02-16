شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات السلة راحة اليوم من التصفيات الأفريقية فى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفى، المدير الفنى، على راحة اليوم من منافسات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا المقامة فى أوغندا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب غدا مع رواندا فى ثالث الجولات، ومع كينيا فى الجولة الرابعة.

كان منتخب سيدات السلة فاز فى أول جولة أمام جنوب السودان بنتيجة 83 / 68 بينما خسر الجولة الثانية امس أمام أوغندا صاحب الأرض بنتيجة 86 / 85 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب كلا من: إيهاب الألفي ( مدير فني)، أحمد إبراهيم (مدرب عام )، احمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )، آلاء مصطفى ( إداري الفريق)، دكتور جيرمين عوني (طبيب)، فريد سمير (مخطط احمال)، محمد جابر ( محلل اداء).