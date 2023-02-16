شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافى يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى على الدفع بمحمد عبد الشافى فى الجبهة اليسرى للفريق أمام المريخ السودانى فى المباراة المقررة بينهما بليبيا فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

كان الزمالك خسر أولى مواجهاته بالقاهرة أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف دون مقابل، بينما خسر المريخ السودانى بنفس النتيجة أمام الترجى التونسى.

وظهر محمد عبد الشافى بمستوى جيد مع الزمالك منذ مشاركته عقب ابتعاد أحمد فتوح الظهير الأساسى للفريق عن المشاركة لأسباب فنية، ثم إصابته بإجهاد فى العضلة الخلفية والذى جعل الجهاز الفنى للزمالك يشرك شيفو بشكل أساسى.





وضمت قائمة الزمالك لهذه المباراة كلا من ..حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.