قرار مرتضى منصور بشأن الغندور

الشارقة - اميمة ياسر - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن اللاعب سيف فاروق جعفر سيجدد عقده مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

وكان سيف فاروق جعفر قد تألق مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، مما أجبر جماهير الزمالك على المطالبة بتجديد عقده، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف منصور في تصريحات عبر حسابه الرسمي على «يوتيوب»: «يا جماهير الزمالك لا تقومون بالضغط على الإدارة، من أجل التعاقد أو تجديد عقد لاعب، لأن ذلك يؤدي إلى رفع الطلبات المادية للاعبين».

وتابع: «اتركوا الإدارة تتفاوض مع اللاعبين بطريقة طبيعية، ولا تطالبوننا بسرعة إنهاء إجراءات تجديد عقد لاعب، وسيف جعفر سيجدد عقده مثلما سيحدث مع يوسف أسامة نبيه».

وأوضح رئيس الزمالك: «من سب الإدارة في مباراة بلوزداد سيتم منعه من حضور مباريات الزمالك، والجمهور الحقيقي فقط هو المسموح له حضور المباريات القادمة».

وتطرق للحديث عن تجديد عقد الإعلامي خالد الغندور مع قناة الزمالك، قائلا: «الجماهير طلبت من الإدارة تجديد عقد خالد الغندور، لأنه أحد أبناء نادي الزمالك».

وأتم: «اتفقنا مع خالد على تجديد عقده منذ فترة طويلة، وقام بتجديد تعاقده مع قناة النادي بدون شروط أو زيادة في راتبه».