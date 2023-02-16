تشييع جنازة الراحل محمد غندر بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد

القاهرة - سامية سيد - تشيع جنازة الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت ببورسعيد بعد صلاة الظهر من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد مسقط رأسه، حيث توفى محمد غندر فى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ.

محمد غندر .. المصرى ينعى مراسل قنوات أون تايم سبورت محمد غندر .. المصرى ينعى مراسل قنوات أون تايم سبورت

وكان المصرى أصدر بيانا رسميا لنعى محمد غندر جاء كالتالى.. مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى، ابن بورسعيد، الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادى المصرى إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد غندر .. وزير محمد غندر .. وزير الرياضة ينعى مراسل أون سبورت

كما قدم أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نعيا للإعلامى محمد غندر مراسل قنوات أون سبورت، الذى وافته المنية اليوم فى بورسعيد.

ويتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية، وأسرة الراحل، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.