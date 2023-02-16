شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعى الإعلامى محمد غندر مراسل قنوات أون سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويتقدم الوزير بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرياضة المصرية، وأسرة الراحل، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وأصدر المصرى بيانا رسميا لنعى محمد غندر جاء كالتالى.. مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى، ابن بورسعيد، الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادى المصرى إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.