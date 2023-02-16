شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى محمد غندر مراسل قناة أون تايم سبورت فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ابن بورسعيد الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأصدر المصرى بيانا رسميا لنعى محمد غندر جاء كالتالى.. مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى، ابن بورسعيد، الإعلامى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، والذى ظل لسنوات وسنوات مسئولًا عن تغطية أخبار النادى المصرى بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

والنادى المصرى إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

وتوفى محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، فى الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بشكل مفاجئ.