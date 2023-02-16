شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب اللاعبين بتصحيح المسار إفريقياً أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الفوز على المريخ السودانى، غدا الجمعة، لحصد أول انتصار بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وتعويض الخسارة في الجولة الأولى وكانت أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف نظيف، مشدداً عليهم بتصحيح المسار إفريقيا من أجل إسعاد جماهير النادى الأبيض.

ووجه فيريرا عدة رسائل مهمة للاعبين، وطالبهم بغلق صفحة الدورى بشكل مؤقت والتركيز فقط على المواجهة المهمة المقبلة أمام المريخ السودانى والمقرر لها غداً الجمعة في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مشدداً على أهمية اللقاء لاستعادة الثقة نحو المنافسة والحصول على دوري أبطال أفريقيا.

وحرص فيريرا خلال الحصص التدريبية مع اللاعبين على تحفيظهم بعض الجمل الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة المريخ فضلاً عن الاجتماعات المكثفة معهم لإعادة الاتزان والثقة لديهم، بعد تعرضهم للانتقاد، بسبب الخسارة في الجولة الأولى.

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا..