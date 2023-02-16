شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تناقش الملفات العالقة الأسبوع المقبل بعد انتهاء اجتماعها التنسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة، برئاسة المستشار عزت سيد عبد العزيز خميس، اجتماعاتها خلال الساعات المقبلة بعد تعيينها خلفا للجنة الانضباط السابقة برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وكشف المستشار محمد شيرين فهمي نائب رئيس اللجنة لليوم السابع، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة كان تنسيقيا لوضع اطار العمل في الفترة المقبلة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لمناقشة الملفات العالقة.

وتضم اللجنة التى يترأسها المستشار عزت خميس، كلًا من المستشار محمد شيرين فهمي عبد الحميد رئيس محكمة أمن الدولة السابق نائبًا للرئيس، المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، المستشار إيهاب السيد عبد المطلب عثمان نائب رئيس محكمة النقض السابق والمستشار عزت أبو زيد عبد العزيز سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق في عضوية اللجنة.