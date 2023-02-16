شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير اليوم للسودان لمواجهة الهلال بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق إلى السودان اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل (بتوقيت القاهرة) ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، و قرر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اصطحاب الشيف الخاص بالفريق فى رحلة السودان للإشراف على وجبات البعثة والنظام الغذائي طوال مدة الإقامة فى الخرطوم.

ويفتقد الأهلى جهود أربعة لاعبين فى مباراة الهلال، هم أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، بجانب الثنائى عمرو السولية الذى يعانى من شد فى عضلة السمانة الذي تعرض له في مباراة ريال مدريد الأسباني بمونديال الأندية وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة فلامنجو البرازيلي التى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين فى كأس العالم للأندية .

فيما يُحدد مارسيل كولر خلال الساعات الحالية مصير البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق من رحلة السودان بعدما غاب سافيو عن مباريات الأهلي في مونديال الأندية دون أن يكشف الأهلي عن أسباب هذا الغياب وأن كانت المعلومات المتداولة في هذا الشأن تؤكد أن الغياب جاء لعدم جاهزية اللاعب فنياً وعدم تماثله للشفاء جيداً من الإصابة التي تعرض لها قبل مونديال الأندية وكانت في الركبة.

ويلعب الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالمجموعة الثانية، التى تضم معه كلاً من ، صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني ، وتأجلت أول مباراة للأهلي بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر بمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة.