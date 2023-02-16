شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطدم اليوم بطموحات حرس الحدود في بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم الخميس، بفريق حرس الحدود على استاد الأهلى والسلام، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخلها الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث اكتسح فيوتشر نظيره البنك الأهلى بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، فيما عاد حرس الحدود بانتصار مهم على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من الدوري وأقيمت بالإسكندرية قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويسعى على ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لمواصلة مشواره الرائع في بطولة الدورى وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على إنهاء المباراة مبكرا، وحذر من انتفاضة حرس الحدود الأخيرة خاصة مصطفى زيكو مهاجم الحرس وعدم ترك مساحات أمامه.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض أبناء على ماهر 17 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

في المقابل، يأمل أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، في تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الليلة، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل خطف الثلاث نقاط والفوز الثانى على التوالي، وحذر من خطورة ثلاثى فيوتشر الهجومى مروان محسن ومحمد رضا بوبو وأيمن الصفاقسى.

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفا.