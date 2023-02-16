شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى اليوم مفاجآت إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق إنبى على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق بيراميدز فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما حقق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نفس الجولة.

وطلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، من اللاعبين طى صفحة المواجهة الأفريقية، والعمل على التعلم من الأخطاء وعدم تكرارها، مطالبًا اللاعبين بتحقيق الفوز على الفريق البترولى من أجل مواصلة الزحف نحو قمة الدورى، وحذر من خطورة رفيق كابو وأحمد أمين قفة مهاجمى إنبى اللذان يستغلان المساحات بشكل رائع.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 3 مواجهات، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

في المقابل، يبحث تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى، عن تحقيق المفاجأة وانتزاع الثلاث نقاط أمام بيراميدز، لمحاولة دفع الفريق إلى المراكز المتقدمة في جدول الدورى، مستغلا الحلة المعنوية القوية للاعبين بعد الفوز على سيراميكا في الجولة الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة توخى الحذر من مهارات لاعبى السماوى وتضييق المساحات أمامهم واستغلال الفرص التي تتيح لهم من أجل خطف المباراة.

ويحتل فريق إنبى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 9 مواجهات، وسجل لاعبو الفريق البترولى 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.