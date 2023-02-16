شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم فى القسم الثانى.. لافيينا متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى لافيينا بقيادة جورج جاليدى، صدارة مجموعة الصعيد فى القسم الثانى برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن فريق بترول أسيوط صاحب الوصافة برصيد 38 نقطة بعد مرور 17 جولة حتى الآن من المسابقة.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مواجهات اليوم في القسم الثانى..

1 لافيينا 39 نقطة

2 بترول أسيوط 38 نقطة

3 الجونة 35 نقطة

4 النصر للتعدين 29 نقطة

5 مصر المقاصة 27 نقطة

6 الألومنيوم 25 نقطة

7 كيما أسوان 24 نقطة

8 ديروط 22 نقطة

9 أسمنت أسيوط 21 نقطة

10 المنيا 19 نقطة

11 الفيوم 18 نقطة

12 شُبان قنا 17 نقطة

13 ملوى 17 نقطة

14 مركز شباب الطامية 15 نقطة

15 تليفونات بنى سويف 11 نقطة

16 المدينة المنورة 10 نقاط

تنتظر فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 39 نقطة، مواجهة قوية مع مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ويسعى النرويجى جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا لاقتناص الثلاث نقاط وإبعاد المقاصة بشكل كبير عن المنافسة على بطاقة التأهل، ومواصلة الحفاظ على الصدارة فى انتظار سقوط بترول أسيوط أمام المدينة، فيما يسعى طارق حجاج مدرب مصر المقاصة إلى إحياء الآمال بإيقاف قطار لافيينا وانتزاع الفوز من أجل الإبقاء على أمل الصعود فى الموسم المقبل.

ويلتقى فريق بترول أسيوط صاحب وصافة الصعيد برصيد 38 نقطة، مع فريق المدينة المنورة متذيل ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فى مباراة تبدو سهلة على أبناء هشام عبد المنعم مدرب فريق البترول، إلا أنه يخشى من مفاجآت المدينة الذى بدأ يحقق نتائج إيجابية فى الآونة الأخيرة.

ويستقبل فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، ويأمل أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الجونة فى مواصلة تصحيح المسار والضغط على لافيينا وبترول أسيوط من أجل الوصول للصدارة، فيما يسعى ديروط إلى خطف الثلاث نقاط من الغردقة من أجل الاقتراب من مراكز الآمان فى جدول الترتيب.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من كيما أسوان مع الألومنيوم، شبان قنا مع تليفونات بنى سويف، مركز شباب طامية مع أسمنت السويس.