شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يعلن الطوارئ قبل 72 ساعة من افتتاح بطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر الطوارىء في معسكر المنتخب إلى الدرجة القصوى قبل 72 ساعة من انطلاق البطولة، التي يستهلها شباب الفراعنة بمواجهة موزمبيق الأحد المقبل.

وخاض شباب الفراعنة مباراتين وديتين استعدادا للبطولة، حيث تعادل مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا، وسجل هدف مصر محمود مرسي، وقبلها خاض مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق 19 فبراير البطولة الافريقية للأمم للشباب مواليد 2003 والتي تقام على الأراضي المصرية و هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام فى إندونسيا.