شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يرسم خطة عبور الزمالك للمريخ السودانى بدورى الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر
وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السودانى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق السودانى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم
خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.
خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.