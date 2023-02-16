فيريرا يرسم خطة عبور الزمالك للمريخ السودانى بدورى الأبطال الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يرسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، خطة عبور الفريق الأبيض للمريخ السودانى الليلة في المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد شهداء بنينا بليبيا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا في لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن حصد أول ثلاث نقاط بمجموعته التي تضم الترجى التونسي وشباب بلوزد.

ودرس فيريرا على مدار اليومين الماضيين مع جهازه المعاون المكون من أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود نقاط القوة والضعف في الفريق السودانى وحفظوها للاعبين لتلاشى الأخطاء والعمل على استغلال الثغرات في صفوف فريق المريخ لانتزاع أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق الأبيض بدور المجموعات.

وطالب فيريرا لاعبيه بضرورة التركيز من بداية المباراة والتسجيل من أنصاف الفرص والضغط على الفريق السودانى ومحاولة تسجيل هدف مبكر يسهل المباراة ويربك صفوف الفريق السودانى محذراً من التهاون أمام مرمى الخصم،أو الوقوع في الأخطاء الدفاعية التي من الممكن أن تتسبب في استقبالهم الأهداف وبالتالي تصعب عليهم اللقاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولا.