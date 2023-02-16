شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات ساخنة اليوم فى القسم الثانى.. زد يصطدم بالترسانة و6 لقاءات بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الثالثة عصر اليوم الخميس، 7 مواجهات نارية فى إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من دورى القسم الثانى، مواجهة فى مجموعة القاهرة بين زد والترسانة، و6 لقاءات فى مجموعة الصعيد بين الجونة وديروط، كيما أسوان مع الألومنيوم، لافيينا مع مصر المقاصة، بترول أسيوط مع المدينة المنورة، شبان قنا مع تليفونات بنى سويف، مركز شباب طامية مع أسمنت السويس.

يستضيف فريق زد متصدر ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 38 نقطة، فريق الترسانة صاحب المركز السادس برصيد 26 نقطة، فى مباراة قوية جدا يسعى خلالها مجدى عبد العاطى مدرب زد لمواصلة نتائجه الرائعة واقتناص الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة وانتظار هدايا الأندية الأخرى، فيما يسعى خالد عيد المدير الفنى للترسانة إلى تحقيق انتصار يعيد الثقة له وللاعبين للعودة مجددا للمنافسة على بطاقة التأهل للدورى الموسم المقبل.

وفى مجموعة الصعيد، تنتظر فريق لافيينا متصدر مجموعة الصعيد برصيد 39 نقطة، مواجهة قوية مع مصر المقاصة صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ويسعى النرويجى جورج جاليدى المدير الفنى لفريق لافيينا لاقتناص الثلاث نقاط وإبعاد المقاصة بشكل كبير عن المنافسة على بطاقة التأهل، ومواصلة الحفاظ على الصدارة فى انتظار سقوط بترول أسيوط أمام المدينة، فيما يسعى طارق حجاج مدرب مصر المقاصة إلى إحياء الآمال بإيقاف قطار لافيينا وانتزاع الفوز من أجل الإبقاء على أمل الصعود فى الموسم المقبل.

ويلتقى فريق بترول أسيوط صاحب وصافة الصعيد برصيد 38 نقطة، مع فريق المدينة المنورة متذيل ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فى مباراة تبدو سهلة على أبناء هشام عبد المنعم مدرب فريق البترول، إلا أنه يخشى من مفاجآت المدينة الذى بدأ يحقق نتائج إيجابية فى الآونة الأخيرة.

ويستقبل فريق الجونة صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، فريق ديروط صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة، ويأمل أحمد مصطفى بيبو المدير الفنى لفريق الجونة فى مواصلة تصحيح المسار والضغط على لافيينا وبترول أسيوط من أجل الوصول للصدارة، فيما يسعى ديروط إلى خطف الثلاث نقاط من الغردقة من أجل الاقتراب من مراكز الآمان فى جدول الترتيب.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من كيما أسوان مع الألومنيوم، شبان قنا مع تليفونات بنى سويف، مركز شباب طامية مع أسمنت السويس.