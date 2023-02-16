شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الثامنة لرحيل العربى نجم الإسماعيلى الأسبق اليوم والان مع تفاصيل الخبر
9 أهداف بمسابقة الدورى العام ..
14 مارس 58 سجل هدفًا فى مرمى المنصورة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / صفر بالإسماعيلية
24 مارس 63 سجل هدفًا فى مرمى دمنهور عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / صفر بالإسماعيلية
31 يناير 64 سجل هدفًا فى مرمى الطيران عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 1 بالإسماعيلية
7 أبريل 64 سجل هدفًا فى مرمى بنى سويف عندما فاز الإسماعيلى بـ 1 / صفر بالإسماعيلية
10 يناير 64 سجل هدفًا فى مرمى المصرى عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / صفر ببورسعيد
8 مايو 64 سجل هدفًا فى مرمى دمياط عندما فاز الإسماعيلى بـ 5 / صفر بالإسماعيلية
23 أكتوبر 65 سجل هدفًا فى مرمى الطيران عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / 2 بالقاهرة
19 نوفمبر 65 سجل هدفًا فى مرمى المصرى عندما فاز الإسماعيلى بـ 2 / صفر بالإسماعيلية
12فبراير 67 سجل هدفًا فى مرمى الترسانة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 2 بالقاهرة
هدفان بمسابقة كأس مصر ..
7 مايو 63 فى مرمى البحيرة عندما فاز الإسماعيلى بـ 3 / 1
3 مارس 67 فى مرمى الشرطة عندما فاز الإسماعيلى بـ 4 / 1