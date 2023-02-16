شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض التقارير الطبية لصلاح باشا على الكاف لاستبداله فى أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة التقارير الطبية الخاصة بإصابة صلاح باشا لاعب منتخب الشباب مواليد 2003، والذى خرج من قائمة المنتخب التى ستخوض فعاليات بطولة إفريقيا تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 فبراير الجارى وحتى 12 مارس المقبل للإصابة .

وتنص اللائحة على أحقية أي منتخب بتغيير لاعب للإصابة شرط أن يسلم تقارير طبية تفيد بعدم قدرة اللاعب على اللحاق بالبطولة، وتقرر اللجنة الطبية للكاف مدى قدرة اللاعب على استكمال البطولة من عدمه وحال التأكد من صعوبة استكمال اللاعب للبطولة يتم استبداله على أن يكون هذا الإجراء قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة على أقصى تقدير.

وخرج صلاح باشا من حسابات الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بعد تعرضه للإصابة خلال مران الفريق على ملعب الكلية الحربية، وخضع أمس الإثنين لفحوصات طبية، أكدت عدم لحاقه ببطولة أمم إفريقيا التي تنطلق يوم الأحد المقبل، بلقاء الافتتاح بين مصر وموزمبيق.