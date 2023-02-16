شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نصف نهائى بطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فجر اليوم الخميس، منافسات الدور نصف النهائى ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وكان الثنائى المصرى، نوران جوهر وسلمى هانى، تأهلا إلى هذا الدور بعد تخطى ربع النهائى حيث فازت نوران جوهر على مواطنتها سنا ابراهيم بنتيجة 3-0 فى مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-2, 11-3.

بينما فازت سلمى هانى على الانجليزية لوسى تيرمل بنتيحة 3-0 فى مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-8, 12-10.

ومن المقرر أن تلتقى نوران جوهر مع سلمى هانى فى الدور نصف النهائى، بينما تلتقى الانجليزية جورجينا كيندى مع الأمريكية أوليفيا كلاين.

وشهدت البطولة مشاركة 11 لاعبة مصرية وهن: نوران جوهر، روان العربى، سلمى هانى، ندى عباس، نادين شاهين، سنا إبراهيم، زينة ميكوى، مريم متولى، هنا معتز، يثرب عادل، ونور أبو المكارم.