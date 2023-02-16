شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس 16/ 2/ 2023 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بمواجهتين قويتين بين فيوتشر وحرس الحدود في الخامسة مساء، وبيراميدز مع إنبى في السابعة مساء.

يصطدم فريق فيوتشر في الخامسة مساء اليوم الخميس، بفريق حرس الحدود على استاد الأهلى والسلام، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث اكتسح فيوتشر نظيره البنك الأهلى بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، فيما عاد حرس الحدود بانتصار مهم على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من الدوري وأقيمت بالإسكندرية قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض أبناء على ماهر 17 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

في المقابل، يحتل حرس الحدود المركز السادس عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من 16 مباراة، فاز فى 3 مباريات وتعادل في 5 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفا.

موعد مباراة بيراميدز وإنبى

يلتقى فريق بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الخميس، مع فريق إنبى على استاد الدفاع الجوى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق بيراميدز فوزا صعبا على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما حقق إنبى الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 10 مباريات وتعادل في 4 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 3 مواجهات، وسجل لاعبو بيراميدز 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

في المقابل، يحتل فريق إنبى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز فى 4 مباريات وتعادل في 4 لقاءات، وتلقوا الهزيمة 9 مواجهات، وسجل لاعبو الفريق البترولى 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.